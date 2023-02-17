Были отозваны некоторые серии швейцарского препарата «Дипроспан».

По данным Центра аналитической экспертизы, отозваны серии U038559: с датой истечения срока действия 10/2023, W002245; с датой истечения срока действия 11/2023, W009991; с датой истечения срока действия 01/2024, W015391; с датой истечения срока действия 03/2024, W025079; с датой истечения срока действия 06/2024 и W033463; с датой истечения срока действия 08/2024. Препарат содержит 2,63 мг суспензии для инъекций по 1 мл, №5 в стеклянных ампулах, в пластиковой упаковке, в картонной коробке.

На основании обращения швейцарской компании Organon Central East GmbHо о добровольном отзыве указанных серий препарата, было принято решение об их изъятии, запрете оптовой и розничной продажи и импорта.

Это означает, что «Дипроспан», выпущенный только с указанными сериями, является непригодным для использования.

«Дипроспан» — синтетический глюкокортикостероид, является противоаллергическим и противовоспалительным препаратом. Применяется при заболеваниях костно-мышечной системы и мягких тканей, в т.ч. ревматоидном артрите, остеоартрозе, радикулите, аллергических, дерматологических и системных заболеваниях соединительной ткани.