В Азербайджане издан приказ в связи с коронавирусом

Министр здравоохранения Азербайджана Октай Ширалиев подписал приказ «Об усилении профилактических мер против нового коронавируса 2019-nCoV».

Как сообщили Report в министерстве, по данным Всемирной организации здравоохранения, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии, впоследствии выяснилось, что возбудителем болезни стал новый тип коронавируса 2019-nCoV.

В январе 2020 года уже по всему Китаю отмечались вспышки этой болезни. В настоящее время случаи заражения фиксируются в Таиланде, Южной Корее, Японии и ряде других стран.

Приказ подписан в целях усиления профилактических мер против нового типа коронавируса.

В документе содержатся соответствующие инструкции для медицинских учреждений по соблюдению санитарно-гигиенических процедур, усилению мероприятий по дезинфекции, обеспечению специальных отделений для пациентов с подозрением на респираторные вирусные инфекции, особенно у детей и пожилых людей.

Приказ также предусматривает использование ограничительных режимов в медицинских учреждениях, обеспечение медицинского персонала средствами индивидуальной защиты (масками) и предоставление лекарств, дезинфицирующих средств, а также предоставление средств индивидуальной защиты для медицинского персонала.