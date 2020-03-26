В Азербайджане из-за коронавируса часть заключенных освобождается

Часть заключенных, отбывающих наказание в учреждениях Пенитенциарной службы, освобождается.

Об этом Report сообщила правозащитница Новелла Джафароглу.

По ее словам, от имени Совместной рабочей группы по правам человека сделано обращение в Администрацию президента в связи с опасностью пандемии коронавируса: «Приступили к освобождению заключенных, срок наказания которых истекает в ближайшее время. Пока это касается заключенных, срок наказания которых должен был истечь через 3 месяца. После вопрос коснется лиц, до освобождения которых остается 6 и 9 месяцев. Процесс продлится до апреля. Это — результат очередного гуманного шага президента страны, направленный на то, чтобы в столь сложный период многие заключенные могли находиться рядом со своими близкими».

| 2020-03-26T18:26:21+00:00 26 марта 2020, 18:49|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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