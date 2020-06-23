В Азербайджане граждане используют СМС-разрешения не по назначению

В результате проведенных разбирательств было установлено, что граждане допускают злоупотребления при использовании системы СМС-разрешений «8103».

Об этом сообщили Report в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана.

Выяснилось, что некоторые граждане используют код «1», т.е. обращения в связи с неотложной медицинской необходимостью или получения лечения по графику не в установленных для этого целях, а в совершено других.

Всего за 2 дня этим кодом воспользовались 129 тыс. 763 человека.

Еще раз напоминаем, что код «1» связан с неотложной медицинской необходимостью или получением лечения по графику. Разрешение выдается на 2 часа в пределах города или района. Если время лечебной процедуры затянется, время возвращения определяется справкой от врача.

Мы призываем наших граждан не допускать такие случаи, поскольку это считается нарушением требований особого карантинного режима, в связи с кодами могут быть введены некоторые ограничения.

На данный момент активны разрешения 738 937 сотрудников 54 512 государственных и частных организаций, в том числе физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без создания юридического лица.

На короткий номер 8103 с целью получения разрешений покинуть дома от граждан поступило 1 млн 769 тыс. СМС, из них 25% не получили подтверждения, т.к. содержание текстов не имело отношения к нужной теме. 99,3% СМС получили ответ в течение 1 минуты.