В Азербайджане единовременную выплату получили 230 тыс. безработных

В Азербайджане в филиалы банков и почтовые отделения перечислена единовременная выплата еще для 30 тыс. безработных и малообеспеченных неформально занятых лиц, потерявших работу из-за специального карантинного режима.

Как сообщили АПА в Министерстве труда и социальной защиты населения безработных, согласно поручению президента Ильхама Алиева, программа единовременной выплаты, расширившись в 3 раза, охватит 600 тыс. граждан.

С 9 апреля перечислена единовременная выплата в целом для 230 тыс. безработных.

Отметим, что после перечисления выплат на указанные при регистрации телефонные номера безработных отправляются соответствующие SMS-уведомления.

После получения уведомления безработные лица, получив в соответствующем порядке разрешение на выход из дома, могут получить средства посредством удостоверения личности в филиалах банка, либо в отделениях почты (об этом излагается в уведомлении).

Выплаты предоставляются ежедневно.