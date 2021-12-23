В азербайджанском сегменте интернета было распространено фото, на котором директор Масаллинского регионального представительства лесного хозяйства Службы развития лесов Адем Исмиев и его заместитель Сакит Шахмаров позируют с оружием в руках. Оно вызвало резонанс и стоило А.Исмиеву должности. С.Шахмаров получил строгий выговор с последним предупреждением. Оба чиновника были оштрафованы в административном порядке.

Мнения граждан по поводу снимка разделились. Некоторые считают, что наказание заслужено. Другие уверены, что те пострадали ни за что, ведь по закону сотрудники некоторых служб Минэкологии имеют оружие, которые выдает им данная структура. «А как же еще защищать лес от браконьеров?», – недоумевают они.

Не только у простых граждан, но и у некоторых экологов данная информация вызвала вопросы.

Член международной комиссии IUCN по защите охраняемых территорий и восстановлению видов Алигейдар Мамедов отметил в беседе с #, что сотрудники Минэкологии, работающие в лесном хозяйстве, заповедниках, не только могут, но и обязаны носить с собой оружие, они охраняют территорию от браконьеров. Государство выдает им табельное оружие во всем мире и также в Азербайджане.

«И почему бы с ним не фотографироваться, ведь фотографируются же, скажем, солдаты со своим оружием? Ну а если это личное оружие, то и тут нет ничего страшного. Как можно из-за одного фото увольнять сотрудников? Это обычный гладкоствольный карабин Сайга, разрешение на пользование которым может получить любой гражданин. Другое дело, если был факт незаконной охоты, но по фото делать такие выводы нельзя. И где в таком случае подстреленная дичь? Вообще, информация, прошедшая в СМИ, больше вызывает вопросы, чем дает ответы», – сказал он.

За разъяснениями мы обратились в Министерство экологии и природных ресурсов. Глава Государственной службы экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде подтвердил, что действительно в уставе есть пункт, по которому работники нескольких сфер Министерства экологии имеют право носить табельное оружие. Но в данном случае и директор, и замдиректора фотографировались с личным оружием, которое было собрано, а не находилось в чехле, в разобранном виде. Собранное оружие – оружие, готовое к стрельбе и, если идешь с ним в лес, в горы или куда-то еще, значит в глазах закона ты охотник. Это нарушение правил охоты. Необязательно, чтобы инспектор с поличным взял охотника. Люди на фото даже одеты были так, как одеваются те, кто идут на охоту. И охотились они в той местности, которую должны по долгу службы охранять. В административном кодексе есть статья 272.3, по которой виновные были оштрафованы. Если был бы зафиксирован факт незаконного убийства животного или птицы, то наказание было бы ужесточено.

Что касается увольнения А.Исмиева, то, по словам Ализаде, с человека, занимающего руководящую должность, спрос должен быть соответствующим. К тому же были и другие нарушения с его стороны.

«За последние годы это первый случай, когда руководящее лицо совершает подобное. Если фиксируются факты нарушения закона со стороны сотрудников, они жестко пресекаются. Нельзя относиться к таким нарушителям снисходительно, их наказание должно быть уроком для других. Безусловно, сотрудники получают соответствующие инструкции и прекрасно знают круг своих обязанностей, но это не останавливает некоторых от того, чтобы преступить закон», – сказал представитель Минэкологии.

Он подчеркнул, что борьба с незаконной охотой усилилась в отношении местных и иностранных нарушителей. Так, за этот год были оштрафованы и депортированы более 30 иностранцев, занимавшихся незаконной охотой в нашей стране.

«Такой показатель достигнут впервые за долгие годы. Это не говорит о том, что нарушений было больше, наоборот, число фактов незаконной охоты уменьшилось. Но нарушителей стали чаще ловить и наказывать», — подчеркнул Ализаде.