В Азербайджане число заразившихся за сутки коронавирусом вновь увеличилось

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 352 новых случая заражения коронавирусом, 143 человека выписаны после выздоровления.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За сутки от COVID-19 умерли двое пациентов.

На сегодняшний день в стране выявлено 234 014 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 228 982 человека выписаны после выздоровления, 3 225 скончались. В настоящее время лечение от вируса в больницах проходят 2 807 пациентов.

За последние 24 часа в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 7 996 тестов, всего — 2 610 880.