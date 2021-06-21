Сборка автомобилей ГАЗ начнется в Азербайджане в начале июля этого года.

Об этом АПА-Экономикс сообщил председатель правления ОАО «Азермаш» Эмин Ахундов.

По его словам, подготовительные работы должны быть завершены к концу июня.

«Процесс должен быть завершен до конца июня, и, если не возникнет непредвиденных проблем, мы должны начать сборку автомобилей в соответствии с планом с начала июля», — сказал Ахундов.

Меморандум о создании завода был подписан между «Азермаш» и Горьковским автомобильным заводом (ГАЗ) в апреле 2018 года. Предполагается, что завод, который располагается в Гаджикабуле, будет собирать 1000 автомобилей в год. Производство будет организовано в соответствии с технологическими требованиями и стандартами качества Горьковского автомобильного завода.

Предприятие будет собирать легкие коммерческие автомобили ГАЗель NEXT и ГАЗель Бизнес, а также средние грузовики ГАЗон NEXT. На базе базовых моделей автомобилей ГАЗ планируется организовать производство различных видов спецтехники, в том числе скорой помощи и коммунального хозяйства, в том числе школьных микроавтобусов.