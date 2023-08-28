Будут определены льготы по налогам и другим обязательным платежам в связи с разработкой технологий по информационной безопасности.

Об этом говорится в «Стратегии Азербайджанской Республики по информационной безопасности и кибербезопасности на 2023-2027 годы».

Согласно Стратегии, Кабинету министров совместно с министерством экономики, министерством цифрового развития и транспорта, Государственным таможенным комитетом, министерством труда и социальной защиты населения, министерством юстиции поручено представить предложения по разработке технологий по информационной безопасности в 2024 году, а также по определению льгот по налогам и другим обязательным платежам в связи с их производством.