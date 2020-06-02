В Азербайджане будет применен временный налоговый режим в связи со значительным изменением экономической обстановки в результате пандемии коронавируса.
Как передает АПА, это отражено в сегодняшнем указе президента Ильхама Алиева «О внесении изменений в Налоговый Кодекс Азербайджанской республики».
В Налоговый кодекс внесена XVIII глава (временный налоговый режим в связи со значительным изменением экономической обстановки в результате пандемии коронавируса).
Согласно закону, льгота в полном объеме предоставляется на имущественный и земельный налоги по сферам, непосредственно пострадавшим от пандемии, а также в размере 75-процентной налоговой льготы на прибыль:
— деятельность по перевозке или доставке товаров, включая еду, продукты и непродовольственные товары.
— сфера общественного питания.
— организация выставок, сценическая деятельность, сферы отдыха, развлечений (игр), кинотеатры, театры, музеи и концертные залы.
— деятельность спортивно-оздоровительных объектов.
— курсы учебной подготовки и повышения квалификации, центры детского образования и развития, детские клубы, психологические центры.
-сферы деятельности, полностью или частично приостановленные решением соответствующего госоргана с целью обеспечения здоровья и безопасности населения.
Наряду с вышеуказанными льготами, плательщикам упрощенного налога, занятым в сферах общепита и пассажирских перевозок, предусмотрена также 50-процентная льгота на упрощенный налог.
Наряду с этим, по вышеуказанным сферам деятельности предусмотрены также следующие льготы:
— снижение ставки налога у источника с физлиц по аренде недвижимости с 14% до 7%.
— освобождение сроком на 1 год от представления справок о текущих налоговых платежах, продление срока уплаты последнего налога за 2019 год до 1 сентября 2020 года.
— продление срока уплаты налога на прибыль (доход) и имущественного налога до 1 сентября текущего года.
— приостановка с 1 апреля 2020 года до 1 января 2021 года начисления процентов на неуплаченные налоги, взносы обязательного государственного социального страхования и страховые взносы по безработице.
Субъектам микропредпринимательства:
— предоставление 50-процентной льготы по упрощенному налогу
— предоставление налоговых каникул до 1 сентября текущего года на подачу деклараций упрощенного налога за первый и второй кварталы 2020 года, деклараций налога на прибыль (доход) и имущество, а также на уплату начисленных налогов.
Предусмотрено предоставление следующих налоговых льгот все субъектам предпринимательства:
— списание с доходов затраты на необходимые профилактические, дезинфицирующие меры по предотвращению эпидемии и охраны здоровья населения.
— освобождение на определенный срок от уплаты НДС на некоторые виды продукции, необходимые для продовольственных и медицинских нужд населения.