В Азербайджане более 12 тыс. детей будут приняты в дошкольные группы общинного типа

В следующем году более 12 000 детей будут привлечены к дошкольным образовательным группам на общинной основе.

В текущем учебном году количество дошкольных образовательных групп на общинной основе достигло 328, а число детей — 6000 человек.

В следующем году планируется создать еще таких 250 групп, в результате чего количество учащихся планируется довести до12 400 человек.

Отметим, что проект по привлечению детей в возрасте от 3 до 5 лет к дошкольному образованию на общинной основе осуществляется при финансовой поддержке UNICEF и Европейского союза.