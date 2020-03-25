В Азербайджан завезены медицинские маски и спирт — Оперативный штаб

Как сообщили в Оперативном штабе при Кабмине, нехватка спирта и масок в стране обусловлена кратковременным увеличением спроса на эти продукты, как в мире, так и на внутреннем рынке.

В ближайшие дни в продаже будет достаточно медицинского спирта и созданы благоприятные условия для производства медицинских масок.

Отмечается, что вчера в страну было импортировано 500 тыс. медицинских масок и будет импортировано еще 1,5 миллиона.

Правительство старается обеспечить благоприятные условия для производства масок в стране.

Согласно сегодняшнему решению Кабмина сырье, используемое в производстве масок, освобождено от таможенных пошлин.

В стране также нет никаких проблем с запасами медицинского спирта. Ведутся работы по продаже спирта в небольших емкостях. Вопрос будет решен в ближайшие дни, в розничную продажу поступит достаточное количество медицинского спирта.