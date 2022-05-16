Делегация во главе с заместителем председателя парламента Ирана Али Никзадом 16 мая прибыла в Нахчыванскую Автономную Республику.

Как сообщает Report, в ходе визита вице-спикер парламента Ирана встретится с председателем Верховного Меджлиса Нахчыванской АР Васифом Талыбовым. На встрече будут обсуждены перспективы развития взаимных связей.

Затем Али Никзад и делегация отправится из Нахчывана в Баку для участия в 3-й сессии Парламентской ассамблеи Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

В ходе 2-дневного визита в Азербайджан вице-спикер иранского парламента проведет также ряд двусторонних встреч.