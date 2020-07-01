В Австрии взяли под охрану двух министров из-за угроз на фоне беспорядков в Вене

Спецслужбы Австрии взяли в среду под усиленную охрану министра внутренних дел Карла Нехаммера и министра по делам интеграции в ведомстве федерального канцлера Сюзанне Рааб из-за угроз их жизни, поступающих на фоне турецко-курдских беспорядков в Вене. Об этом сообщило издание Kronen Zeitung.

Охрану обоих министров теперь круглосуточно обеспечивает спецназ полиции «Кобра». «Мы ведем расследование из-за распространения ненависти в интернете и угроз убийством представителям властей Австрийской Республики», — заявили в контрразведке Австрии.

В Вене 24 июня агрессивная молодежь турецкого происхождения предприняла попытку срыва мирной курдской демонстрации за права женщин в районе Фаворитен с высокой плотностью мигрантов. 25 июня в поддержку курдских демонстрантов выступили антифашистские и левые организации Австрии. Молодые люди с флагами Турции в руках оскорбляли митингующих, демонстрировали ультранационалистические жесты группировки «Серые волки» (демонстрация этой символики запрещена в Австрии), закидывали демонстрантов камнями, а также атаковали бутылками, пиротехникой и арматурой полицию.(ТАСС)