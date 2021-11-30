Австрия первой из стран Евросоюза может ввести обязательную вакцинацию от коронавируса. Прививки станут обязательными для всех жителей страны с февраля 2022 года, сейчас власти обсуждают соответствующий законопроект. По данным СМИ, черновой вариант документа предполагает штраф за отказ от прививки в размере до €7200.

Согласно текущей версии законопроекта, каждого, кто не придет в пункт вакцинации, вызовут для прививки в районный административный орган, передает Die Presse. Если гражданин проигнорирует повестку, ему отправят второе уведомление в течение четырех недель. Если же человек по-прежнему не вакцинируется, его оштрафуют на €3,6 тыс. (около 302 тыс. руб. в пересчете по курсу). Альтернатива штрафу — четыре недели лишения свободы.

При следующих отказах штраф может увеличиться до €7,2 тысяч (около 605 тыс. руб.). Средняя зарплата в Австрии, согласно базе данных вакансий австрийских кадровых агентств, в 2021 году до уплаты налогов составляла €3406 в месяц.

Законопроект еще дорабатывается, как ожидается, окончательная версия появится в декабре.

Вакцинация против COVID-19 станет обязательной в Австрии с 1 февраля следующего года и, как планируется, будет таковой в течение трех лет. Прививку смогут не делать беременные, дети до 12 лет и те, не может пройти вакцинацию из-за риска для жизни или здоровья. (gazeta.ru)