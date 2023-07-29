Члены экипажа военного вертолета, разбившегося в ночь на субботу на северо-востоке Австралии все еще не найдены и пока считаются пропавшими без вести.

Об этом заявил глава Министерства обороны Австралии Ричард Марлз.

Он подчеркнул, что вертолет австралийской армии MRH-90 разбился недалеко от острова Гамильтон, на борту находилось четыре члена экипажа. По словам Марлза, поисково-спасательные работы начались сразу после крушения, находившиеся на борту еще не найдены.

«Мы продолжаем поиски и возлагаем большие надежды на усилия спасательных бригад», — отметил министр.

По словам руководителя учений Talisman Sabre 2023 Дэмина Хилла, в связи с крушением вертолета был объявлен «перерыв в тренировках по всей Австралии для всех участников учений».