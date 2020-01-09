В Австралии тысячам верблюдов угрожает отстрел из-за засухи

Тысячам верблюдов в Австралии угрожает отстрел из-за многомесячной засухи, которой способствуют сильные пожары. Животные создают угрозу отдаленным селениям, в которых проживают представители коренных народов, объяснили власти такое решение в среду, 8 января. Меры могут затронуть до 10 тысяч особей.

Снайперы будут отстреливать животных с вертолетов. Мероприятия охватят территорию, на которой проживают 2300 аборигенов. Стада верблюдов пришли туда в поисках пропитания, что привело к загрязнению источников питьевой воды. Планируемая мера послужит не только защите местного населения, но и благополучию животных, поскольку верблюды уже начали погибать от жажды, подчеркнули в министерстве охраны окружающей среды штата Южная Австралия. (DW)

| 2020-01-09T08:18:39+00:00 9 января 2020, 10:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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