В Австралии тысячам верблюдов угрожает отстрел из-за засухи

Тысячам верблюдов в Австралии угрожает отстрел из-за многомесячной засухи, которой способствуют сильные пожары. Животные создают угрозу отдаленным селениям, в которых проживают представители коренных народов, объяснили власти такое решение в среду, 8 января. Меры могут затронуть до 10 тысяч особей.

Снайперы будут отстреливать животных с вертолетов. Мероприятия охватят территорию, на которой проживают 2300 аборигенов. Стада верблюдов пришли туда в поисках пропитания, что привело к загрязнению источников питьевой воды. Планируемая мера послужит не только защите местного населения, но и благополучию животных, поскольку верблюды уже начали погибать от жажды, подчеркнули в министерстве охраны окружающей среды штата Южная Австралия. (DW)