На федеральных выборах в Австралии, состоявшихся в субботу, 21 мая, победу одерживает Австралийская лейбористская партия (ALP), которая находилась в оппозиции с 2013 года. Как сообщает местная телерадиовещательная корпорация ABC, после подсчета 66,3% голосов правящая коалиция Либеральной и Национальной партий (L/NP) набрала 47,9% голосов и получит 50 мест в нижней палате парламента, у ALP — 52,1% и 72 места. Для получения парламентского большинства партии необходимо 76 мест из 151.

Лидер лейбористов Энтони Альбанезе, как ожидается, станет новым премьер-министром страны, хотя из-за продолжающегося подсчета неясно, будет ли у партии достаточно мест для большинства.

Премьер-министр Австралии и лидер Либеральной партии Скотт Моррисон признал поражение на выборах и объявил об уходе с поста главы партии. «Сегодня я поговорил с лидером оппозиции и следующим премьер-министром Энтони Альбанезем, и я поздравил его с победой на выборах», — сказал он.

Альбанезе заявил на встрече со сторонникам, что «признателен за эту победу». «Я хочу объединить страну, — сказал политик. — Я думаю, люди хотят сплотиться, найти наши общие интересы, устремиться к общей цели. Я думаю, люди устали от разногласий, они хотят объединиться как нация, и я намерен возглавить это». (DW)