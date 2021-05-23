Тропический шторм «Ана», первый получивший имя в этом сезоне, сформировался в Атлантическом океане недалеко от Бермудских островов и движется в западном направлении, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).
«Предупреждение касательно субтропического шторма «Ана»: «Ана» сейчас движется в западном направлении, находясь к северо-востоку от Бермудских островов», — говорится в сообщении центра в Twitter.
По данным синоптиков, в настоящее время шторм находится примерно в 175 километрах от Бермудских островов. Максимальная скорость ветра достигает 75 километров в час. Скорость движения шторма составляет 6 километров в час. Как ожидается, в следующие несколько дней шторм ослабнет.(РИА Новости)