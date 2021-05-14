В армии Израиля опровергли сообщения о начале наземной операции

Пресс-секретарь армии Израиля Йонатан Конрикус, комментируя появившиеся ночью заявления по поводу якобы начала наземной операции в секторе Газа, заявил, что произошло внутреннее недопонимание и он берет ответственность на себя.
Ранее армия сообщила, что ВВС и наземные силы ЦАХАЛ атакуют сектор Газа.
«Нужно начать с прояснения вчерашних событий. Прошлой ночью произошло внутреннее недопонимание, за которое я беру личную ответственность. Такие вещи иногда могут происходить во время сложных операций», — сказал Конрикус на брифинге.
| 2021-05-14T11:39:23+04:00 14 мая 2021, 13:18|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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