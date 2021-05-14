В армии Израиля опровергли сообщения о начале наземной операции

Пресс-секретарь армии Израиля Йонатан Конрикус, комментируя появившиеся ночью заявления по поводу якобы начала наземной операции в секторе Газа, заявил, что произошло внутреннее недопонимание и он берет ответственность на себя.

«Нужно начать с прояснения вчерашних событий. Прошлой ночью произошло внутреннее недопонимание, за которое я беру личную ответственность. Такие вещи иногда могут происходить во время сложных операций», — сказал Конрикус на брифинге.