В Армении задержали еще одного высокопоставленного чиновника

Служба нацбезопасности Армении задержала начальника агентства по лицензированию и разрешениям Минэкономики.

Как передает «Спутник-Армения», об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранители выяснили, что на имя компании, действующей в Армении, из ОАЭ были импортированы и задекларированы обработанные бриллианты (1776.84 карат) стоимостью по счет-фактуре 148 535 долларов. Таможенная стоимость, таким образом, составила около 72 миллионов драмов. Однако специалисты выяснили, что рыночная стоимость этих бриллиантов составляет 420 миллионов драмов (811 тысяч долларов).

В результате в государственную казну не были уплачены пошлины в особо крупном размере.

Сотрудники Комитета госдоходов и сотрудники СНБ установили, что глава агентства по лицензированию и разрешениям Минэкономики Армении, будучи ответственным за проверку и выдачу хозсубъектам соответствующих документов, получил 6 сентября 2020 года от главы компании крупную сумму. Взамен он поручил своему сотруднику составить фальшивый акт о проверке декларации по ввозу бриллиантов. Сотрудник агентства уже дал признательные показания. 26 января чиновника задержали.

Помимо этого, в рамках дела в Следственный департамент СНБ были доставлены порядка 10 человек.