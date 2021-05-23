Армения должна углубить военное сотрудничество с Россией и предложить Москве разместить военный контингент в приграничной с Азербайджаном Сюникской области (Зангезуре). Об этом в воскресенье в ходе съезда оппозиционной партии «Просвещенная Армения» заявил депутат парламента Геворг Горгисян, представляя программу партии, передает ТАСС.

«Мы должны продолжать углубление сотрудничества в сфере безопасности с Россией, а также сделать все для создания российского военного контингента в Сюнике», — заявил он.