После брюссельской трехсторонней встречи премьер Армении Никол Пашинян провел в Ереване совещание в узком кругу, во время которого подробно представил достигнутые договоренности и обсужденные вопросы.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, Пашинян поручил ускорить работу над текстовой частью мирного соглашения с Азербайджаном.

По сведениям газеты «Паст», предварительный вариант данного соглашения должен быть готов до середины ноября.

По словам источника газеты в Министерстве иностранных дел, более месяца во внешнеполитическом ведомстве работает специальная группа, которая полностью сосредоточена на этом документе.