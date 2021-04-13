В Армении родители пропавших без вести в Карабахе обратятся к Путину

Родители без вести пропавших в Карабахе не удовлетворены встречей с премьер-министру Николом Пашиняном.

Как передает news.am, часть их остается в здании правительства, другие уже покинули его.

Так, один из родителей сообщил, что те, кто остались в здании, намерены дожидаться, пока им ответят на все вопросы.

«Семь месяцев толком не отвечают. Посылают то туда, то сюда, в центр ДНК. Никто родителям правду не говорит. Им-то легко говорить, их дети с ними», — с горечью отметил он.

«Мы надеялись, что правительство есть, но этот человек не в состоянии ответить на вопросы, дать информацию о наших детях, чтобы знали, где находятся дети. Если не может работать, к кому нам обращаться, остается только обратиться к Путину», — пожаловался другой родитель.

Напомним, что утром участники акции отказались от освещения в СМИ, сочтя, что излишняя шумиха мешает решению проблемы.