В Армении президент и премьер обсудили внутриполитическую ситуацию

Президент Армении Армен Саркисян и премьер-министр Никол Пашинян в понедельник провели встречу и обсудили внутриполитическую ситуацию. Об этом сообщает пресс-служба президентского аппарата.

«Поскольку у президента Армена Саркисяна проблемы со здоровьем, премьер-министр посетил его. Естественно, президент и премьер коснулись и внутриполитической ситуации в стране. Остальные информационные потоки абсолютно ложны, они пытаются обострить и без того напряженную ситуацию», — отмечается в сообщении.

Президентский аппарат также подчеркивает, что Саркисян руководствуется исключительно конституцией республики и действует в национальных интересах в рамках своих полномочий.

25 февраля Генштаб ВС Армении потребовал отставки Пашиняна и его правительства. Заявление подписали начальник Генерального штаба Оник Гаспарян, его заместители, главы управлений и корпусов. Пашинян расценил это как попытку военного переворота и сообщил о решении уволить Гаспаряна. Согласно конституции республики, высшее командование ВС назначает президент по предложению премьер-министра. В субботу президент вернул премьеру предложение об увольнении начальника Генштаба ВС. В результате премьер повторно направил свое предложение президенту. Теперь Саркисян в трехдневный срок должен подписать указ или же оспорить его в Конституционном суде.

Сам президент заявил, что не поддерживает ни одну из политических сил. В стране с четверга проходят массовые акции и митинги как в поддержку Пашиняна, так и с требованием его отставки. С пятницы президент проводит консультации с ведущими политическими силами республики. (ТАСС)