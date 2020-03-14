В Армении поменялись схемы коррупции – Пашинян не отошел от имиджа лидера улиц

Премьер-министр Армении решил выступить с утверждением, которое не вызывает сильного доверия в силу того, что кроме него об этом вообще мало кто говорит. Речь об успехах борьбы с коррупцией.

В Армении отныне нет системной коррупции, но остаются чиновники, которые продолжают брать взятки. Об этом заявил 12 марта Никол Пашинян, выступая на митинге в Джермуке в рамках агитационной кампании перед запланированным на 5 апреля референдумом по конституционным изменениям.

Говоря об искоренении системной коррупции, власти «новой Армении» подразумевают действовавшую годами в республике схему, при которой «чиновники брали взятки, половину оставляли себе, а остальное передавали вышестоящему руководству», рассказал Пашинян собравшимся на митинг. «В Армении такого больше нет. Но могу ли я сказать, что ни один чиновник не берет взятку? Конечно, не могу. Мы еженедельно ловим того или иного чиновника с поличным. Еженедельно», — признался глава правительства.

Однако, как напоминают в связи с этим сами армянские СМИ, уже после «бархатной революции» 2018 года некоторые чиновники — представители как раз команды Пашиняна, были задержаны по подозрению во взяточничестве. Среди них — замминистра образования, науки, культуры и спорта Геворк Лорецян и глава Комитета по градостроительству Ваагн Вермишян.

Пашинян ранее заявил, что считает себя «политиком, человеком и индивидуумом, генетически несовместимым с коррупцией». При этом он подчеркнул, что борьбу с коррупцией ни в коем случае не следует воспринимать как исключительно борьбу с предыдущими «коррумпированными властями» — в данном вопросе для него нет понятия «бывшие» или «нынешние» чиновники.

А вообще, отталкиваясь от его пояснений в Джермуке, уместно задаться вопросом — насколько легче для страны от того, берет чиновник всю взятку себе или делится ею с кем-то еще? Коррупция-то остается все равно, на любых уровнях. В чем же тогда смысл похвальбы от Пашиняна? Эти моменты прокомментировали # известные азербайджанские эксперты. И их оценки оказались на удивление схожи.

Политолог Расим Мусабеков:

— Пашинян — краснобай и популист. Когда происходит смена элит и радикальное изменение в правительственных структурах коррупционная вертикаль как система дезинтегрируется. Но коррупция очагов сохраняется, что и признает сам Пашинян. Нет никаких гарантий, что после того, как Пашинян и его команда окончательно укрепится во власти, подомнет под себя судебную власть (что и делается в настоящее время), местное самоуправление, остающиеся вне их контроля телеканалы, — коррупционная вертикаль не будет восстановлена. Так что, поживем — увидим. Есть вопросы, ответы на которые дает только жизнь.

Политолог-международник Ильгар Велизаде:

— Ситуация может выглядеть следующим образом – я думаю, Пашинян, будучи популистом, все-таки не отошел, несмотря на уже длительное время пребывания у власти, от имиджа лидера улиц. И его популизм проявляет себя по-разному. В частности, вот это его последнее заявление на митинге – один из таких примеров.

По большому счету, оценки на предмет того, была побеждена коррупция в Армении или нет, должны делать как минимум лидеры общественного мнения. Если обобщать, эту оценку должен вынести народ, обычные люди.

Из уст Пашиняна такие заявления звучат несколько нелепо, поскольку это он ранее объявил войну коррупции, а теперь, получается, нахваливает самого себя за результаты. Показывает значимость реформ, проведенных в Армении, хотя возможно это была во многом имитация.

Что касается ситуации в целом, возможно, поменялись схемы коррупции. Старые уже не работают, а новые только начинают вводиться. Коррупция – это результат и следствие, в том числе той бедности, которая есть в Армении. Чтобы искоренить коррупцию как таковую, необходимо, прежде всего, бороться с бедностью, бороться с теми явными проблемами социально-экономической жизни страны, которые сегодня есть.

Грубо говоря, чиновник, который получает мизерную зарплату, не может не брать взяток. И естественно, Пашинян, который сейчас утверждает, что в Армении это явление побеждено, просто лукавит, недоговаривает. Возможно, побеждена та коррупционная схема, которая была при прежней власти, которая устраивала те правящие круги. А нынешнее чиновничество, скорее всего, приспособится к новым условиям существования – при этом форма, механизм получения взяток изменятся, но сам факт коррупции вряд ли претерпит изменения при нерешенности базовых социально-экономических проблем Армении.