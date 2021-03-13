В Армении на российского военнослужащего и его жену напали ножом

В городе Гюмри неизвестный в маске напал на военнослужащего 102-й российской военной базы и его супругу.

Как передает  Shamshyan.com, возбуждено уголовное дело по факту попытки разбойного нападения в Ширакской области.

Сайт отмечает, что в районе квартала Ани в Гюмри произошло отключение электроэнергии, во время которого 40-летний Роман Романов, проходящий службу на 102-й военной базе РФ, вышел во двор, чтобы узнать, когда оно возобновится.

Выйдя за ним жена Сируш В., заметила, что ее муж дерется с неизвестным в маске. Когда женщина начала звать соседей и кричать, что она вызовет полицию, мужчина в маске также напал на нее с ножом, после чего скрылся.

Чета сообщила прибывшей на место происшествия полиции, что они получили телесные повреждения.

| 2021-03-14T00:26:04+04:00 14 марта 2021, 00:26|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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