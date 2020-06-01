В Аризоне из-за беспорядков объявили комендантский час

Губернатор американского штата Аризона Даг Дьюси объявил чрезвычайное положение с комендантским часом по всей территории штата в связи с протестами и беспорядками, которые вспыхнули из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских. Он сообщил об этом в своем Twitter.

«По просьбе местных властей и в координации правоохранительными органами штата и на местах я объявляю чрезвычайное положение по всему штату с комендантским часом», — указано в сообщении губернатора Аризоны.

Отмечается, что такой режим будет действовать в штате с 20.00 понедельника, 1 июня, и продлится «в течение одной недели».

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты в США. (ТАСС)