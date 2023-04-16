Аргентинские медики подтвердили более 40 тыс. случаев заражения лихорадкой денге в стране с начала года. Об этом сообщило в субботу министерство здравоохранения южноамериканской республики.

«Минздрав сообщает, что к 14-й эпидемиологической неделе 2023 года (то есть к 8 апреля) была получена информация о 41 257 случаях денге в стране, из которых в 37 914 случаях заражение произошло на территории Аргентины», — говорится в сообщении.

Из отчета следует, что за первые три месяца года было подтверждено больше случаев денге, чем за тот же период в 2016 и 2020 годах, когда в Аргентине были зафиксированы самые серьезные вспышки этого заболевания. По данным Минздрава, вирус получил распространение в столице и 14 провинциях страны.