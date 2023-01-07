XIII пленарная сессия Азиатской парламентской ассамблеи (АПА) пройдет 8-10 января 2023 года в Анталье под председательством спикера парламента Турции Мустафы Шентопа.

В мероприятии на тему «Стимулирование многосторонности в меняющейся международной динамике» примут участие парламентские делегации 27 стран мира.

Обсуждения откроют выступления генсека АПА Мохаммеда Резы Маджиди и турецкого спикера Мустафы Шентопа.

В мероприятии, наряду со спикером Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибой Гафаровой, примут участие главы высших законодательных органов Восточного Тимора, Ирана, Саудовской Аравии, Туркменистана и Йемена.

Возглавляемая председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой парламентская делегация отправится в Анталью 8 января. В делегацию вошли также председатель Комитета культуры Ганира Пашаева депутаты Ильхам Мамедов, Анар Мамедов и Айдын Гусейнов, а также глава Аппарата Милли Меджлиса Фарид Гаджиев.

Делегации Ирака, Палестины, России и Иордании будут представлены на уровне вице-спикеров.

Спикер парламента Турецкой Республики Северного Кипра Зорлу Торе приглашен на сессию в качестве «почетного гостя».

По итогам сессии АПА будет принята декларация.