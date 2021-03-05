В Анкаре всецело отвергают позицию ЛАГ по Турции

В Анкаре полностью отвергают решения, принятые на заседании Лиги арабских государства (ЛАГ) на уровне глав МИД по Турции.

Об этом, по информации Агентства Анадолу, в пятницу, 5 марта, сообщили в МИД Турции.

«Всецело отвергаем необоснованные решения, принятые против нашей страны на заседании Лиги арабских государств на уровне глав МИД 3 марта 2021 года», — говорится сообщении.

Ряд стран-участниц ЛАГ не оставляют настойчивых попыток выдвигать стереотипные обвинения в адрес Турции для прикрытия своей деструктивной деятельности, говорится в сообщении ведомства.

«Однако предвзятая позиция официальных структур ряда стран-участниц ЛАГ не находит поддержки народа, и об этом прекрасно осведомлены в ЛАГ», — отметили в МИД Турции.

В ведомстве также привлекли внимание к несогласию ряда стран-участниц ЛАГ с принятыми решениями.

Решение по Турции принято под давлением определенных кругов, без предварительного и прозрачного обсуждения между странами-участницами ЛАГ, говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Турция – одна из стран, которая прилагает наибольшие усилия к обеспечению безопасности, стабильности и спокойствия в регионе и мире.

Одним из приоритетов Анкары в регионе является защита суверенитета, сохранение территориальной целостности и политического единства арабских стран, подчеркнули в МИД Турции.

«Еще раз призываем ЛАГ обозначить в качестве приоритета мир, процветание и благополучие арабского народа и внести конструктивный вклад в установление безопасности и стабильности в регионе вместо того, чтобы выдвигать против нашей страны необоснованные обвинения», — добавили в МИД Турции.