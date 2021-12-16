В Турции издана книга, посвященная совместным переговорам, встречам и участию в различных мероприятиях Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на протяжении последних 18 лет.

Выступая на презентации книги «Мы вместе прошли эти пути», заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Бинали Йылдырым рассказал о важности победы в Карабахе. Он выразил надежду, что 44-дневная война станет последней в регионе.

По словам Б.Йылдырыма, в настоящее время Турция и Азербайджан протянули Армении руку мира и будущее региона зависит от этого сотрудничества. (TRT)