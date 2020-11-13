В Анкаре делегации Турции и России обсуждают ситуацию в Карабахе

В Анкару в пятницу прибыла российская делегация для обсуждения деталей механизма Совместного турецко-российского мониторингового центра по Карабаху, сообщает Агентство Анадолу.

Российская делегация в составе 20 человек провела встречи в МИД Турции, после чего продолжила переговоры в оборонном ведомстве.

В числе прочих будет определена дислокация турецких и российских военных, согласована численность миссии наблюдателей, очернен круг действий.

Будет сделан упор на предотвращении в будущем любых форм нарушения режима прекращения огня и защите интересов сторон.

Азербайджан и Армения договорились с 10 ноября 2020 года прекратить все боевые действия в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Согласно договоренности, ВС Азербайджана и Армении остаются на занимаемых позициях. При этом подразделения ВС Армении до начала декабря выводятся с оккупированных территорий Лачинского, Кельбаджарского и Агдамского районов Азербайджана.

В регионе размещаются российские миротворцы. При этом формируется Российско-турецкий центр мониторинга имплементации договоренностей по Карабаху.