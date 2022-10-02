Сегодня в Турции прошла очередная встреча лидеров шести оппозиционных партий. В штаб-квартире Народно-Республиканской партии (НРП) встретились Лидер этой партии Кемаль Кылычдароглу, председатель «Хорошей партии» (İyi Parti) Мерал Акшенер, председатель Демократической партии Гюльтекин Уйсал, председатель партии Счастья (Seadet Partisi) Темел Карамоллаоглу, председатель партии Партии демократии и прогресса (DEVA) Али Бабаджан и лидер Партии будущего (Gelecek Partisi) Ахмет Давутоглу.

Оппозиционные партии, входящие в Национальный альянс, объединились в начале этого года, подписав совместную декларацию о восстановлении парламентской системы и лишении президента полномочий в случае победы на выборах 2023 года.

В совместном заявлении, сделанном после встречи говорится: «Наши встречи, начавшиеся 12 февраля 2022 года и организованные Народно-республиканской партией, продолжаются решительно в соответствии с основными принципами и целями, которые мы разделяем с общественностью. На первых шести встречах, которые мы провели, мы добились значительных успехов в понимании сотрудничества, что редко встречается в нашей политической истории.

Мы, шесть политических партий, подготовивших Меморандум о взаимопонимании по укреплению парламентской системы, обязуемся обеспечить всем гражданам жизнь, достойную человеческого достоинства, чтобы увенчать нашу Республику демократией, установить справедливость, жить вместе свободно, принимая наши различия как богатство, чтобы обеспечить социальный мир и согласие. Мы вместе, чтобы построить плюралистическую, демократическую Турцию и передать эти ценности будущим поколениям».