Торжественная процессия на двухэтажном открытом автобусе проехала по улице Мэлл, связывающей Букингемский дворец с Трафальгарской площадью и построенной специально для торжественных церемоний с участием британских монархов.

Англия защитила завоеванный в 2022 году титул чемпионов Европы, победив в финале Евро-2025 в Базеле сборную Испании в серии пенальти со счетом 3:1.

К исходу основного времени обе команды забили по одному голу (испанка Мариона Кальдентей открыла счет в первом тайме, Алессия Руссо сравняла во втором). Дополнительное время также не определило победителя.

В серии пенальти англичанки оказались точнее с результатом 3:1. Решающий пенальти забила Клои Келли.

В Великобритании матч смотрели более 16 миллионов человек — это стало самым просматриваемым телевизионным событием года.

Несмотря на то, что правительство отказалось делать дополнительный выходной в честь победы сборной (к этому призывали, например, некоторые оппозиционные политики), торжества в честь спортсменок получились общенациональные. По предварительным подсчетам, вдоль маршрута автобусного парада собралось около 65 тысяч человек. Это люди с разных концов страны. (bbc.com)