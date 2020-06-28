В американском штате задумали поменять «расистский» флаг

Губернатор американского штата Миссисипи Тейт Ривз рассказал о намерении поменять флаг штата, содержащий символику Конфедерации южных штатов, которую многие считают расисткой. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем  Twitter-аккаунте.

По его словам, законодатели штата уже несколько дней обсуждают концепцию нового флага, однако к успеху они так и не пришли. Ривз заявил, что если они все же смогут договориться и направят законопроект ему в эти выходные, то он подпишет его. Губернатор также отметил, что задача объединения жителей штата, стоящая перед ним, даже сложнее, чем борьба с коронавирусом или последствиями торнадо и наводнений.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал  сажать в тюрьму на год за поджог американского флага. В настоящее время американское законодательство не предусматривает наказание за сожжение флага, поскольку это право, согласно трактовке Верховного суда, защищается первой поправкой конституции страны о свободе слова (lenta.ru)

| 2020-06-28T00:49:59+04:00 28 июня 2020, 05:44|12345 (Пока оценок нет)
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