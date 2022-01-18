За 16 дней с начала митингов в Алматы задержали 2748 человек. Всех задержанных подозревают в участии в незаконных акциях и мародерстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб комендатуры города.

У задержанных в Алматы изъяли 131 огнестрельное оружие и 4179 боеприпасов.

На 18 января нет точной информации о том, сколько всего в стране человек задержано в ходе протестов. По последним данным, задержаны более десяти тысяч митингующих.

Возбуждено 695 уголовных дел по тяжким и особо тяжким статьям, 695 человек уже арестованы, еще 85 задержаны в качестве подозреваемых. Как сообщил старший помощник генерального прокурора Азамат Саргазин, в их числе 44 дела по актам терроризма, 15 – по убийствам, шесть дел по фактам пропаганды и призывам к захвату власти.