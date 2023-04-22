В отделении полиции Агстафинского района поступила информация о взрыве в угольном цехе в селе Гасансу, в результате которого погибли 2 человека.

Как сообщил АПА главный инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД капитан полиции Эшгин Гасымов, сотрудники районного отделения полиции и прокуратуры немедленно прибыли на место происшествия и провели соответствующее расследование. В ходе предварительного расследования было установлено, что погибшими были жители села Гейджели Агстафинского района Асим Байрамов 1973 года рождения и Джамиль Аскеров 1979 года рождения.

Расследование по факту продолжается.