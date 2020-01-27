В Афганистане разбился пассажирский самолет

Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в провинции Газни на востоке Афганистана, сообщил телеканал 1TV. Позже власти подтвердили это информацию.
По предварительным данным, на борту находились 83 человека, передает Ariana News.
Представитель губернатора Газни Ариф Нури уточнил, что ЧП произошло в районе Дех Як.
Ariana Afghan Airlines — национальная авиакомпания Афганистана с офисом в Кабуле, осуществляет внутренние и международные перевозки, принадлежит правительству. Находится в списке перевозчиков, которые запрещены в Евросоюзе.(РИА Новости)
| 2020-01-27T15:23:51+00:00 27 января 2020, 16:11|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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