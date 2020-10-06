В Афганистане приняты заявления в поддержку суверенитета Азербайджана

Верхняя палата и Нижняя палата Национального совета Афганистана приняли заявления в поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

Как сообщили АПА в отделе печати и связей с общественностью Милли Меджлиса, в заявлениях обеих палат решительно осуждаются военные атаки Армении против Азербайджанской Республики, подчеркивается поддержка суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в рамках признанных на международном уровне границ нашей страны.

Верхняя палата и Нижняя палата Национального совета Афганистана выражают глубокую обеспокоенность в связи с преступлениями против человечности, совершенными армянами во период военных столкновений между Арменией и Азербайджаном, ущербом, нанесенным городу Ходжалы и в целом нагорно-карабахскому региону Азербайджана, выражают соболезнования близким погибших, а также требуют, чтобы виновные в этих событиях были наказаны.

В заявлениях подчеркивается, что Национальный Совет Афганистана призывает к скорейшему выполнению 4 известных резолюций Совета Безопасности ООН и желает окончательного решения проблемы между Азербайджаном и Арменией.