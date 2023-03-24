В немецком аэропорту Кельн/Бонн мужчина на автомобиле попытался наехать на пешеходов, сообщает агентство dpa со ссылкой на местную полицию в пятницу, 24 марта.

В результате инцидента несколько человек получили травмы, их жизням ничего не угрожает, сообщал представитель полиции. По его словам, 57-летний водитель целенаправленно поехал на пешеходов на закрытой парковке. Повреждены также несколько машин.

Двое полицейских также получили легкие травмы, поскольку мужчина оказал сопротивление при задержании. Водитель находится в больнице, предположительно, он страдает от психического расстройства, уточнили в полиции.