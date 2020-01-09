В Абхазии штурмуют администрацию президента

Несколько человек были госпитализированы в ходе столкновений у администрации президента Абхазии, сообщило РИА Новости.

В свою очередь Минздрав республики сообщил изданию, что пострадавших нет.

Протестующие также потребовали отставки главы республики.

Штурм администрации президента начался в четверг, 9 января, днем. Протестующие выломали дверь и окно, после чего пробрались в здание, где им оказали сопротивление сотрудники силовых структур.

Одним из инициаторов митинга является Ахра Авидзба, ранее требовавший отставки министра внутренних дел Абхазии Гарри Аршба.

Ранее Абхазский кассационный суд перенес на 9 января рассмотрение жалобы экс-кандидата в президенты республики Алхаса Квицинии на решение Верховного суда, который отказался признать недействительными итоги второго тура выборов.

В ответ оппозиционные партии «Амцахара» и «Единая Абхазия» призвали граждан прийти 9 января к зданию суда.