В 24 школах осуществлен переход на дистанционное образование

Министерство образования Азербайджана обнародовало последнюю информацию о ситуации с инфицированием коронавирусом в средних школах.

Как сообщили Report в министерстве, у 13 учеников была выявлена температура выше 37 градусов.

У 14 учеников и 4 сотрудников был выявлен коронавирус.

2 класса и 4 школы переведены на дистанционное обучение. 5 классов вернулись к очному обучению.

До сих пор в стране был приостановлен учебный процесс в 24 школах и в 52 классах и осуществлен переход на дистанционное образование.