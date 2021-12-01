В 23 странах мира выявили случаи заболевания новым штаммом коронавируса «омикрон», сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, передает Интерфакс.

В организации ждут увеличения числа стран, в которых регистрируются случаи заражения «омикроном», отметил он, добавив, что ВОЗ воспринимает такой рост как «крайне экстремальный».

Ранее в ВОЗ заявляли, что полный запрет на путешествия для иностранных граждан не поможет в предотвращении распространения «омикрона».

«Омикрон» был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.