Уже через неделю в аптеки поступят медицинские маски местного производства

Медицинские маски местного производства поступят в аптеки уже через неделю.

Об этом сказала учредитель ООО «Бакинская текстильная фабрика» Сакина Бабаева в ходе пресс-тура на предприятии по производству медицинских масок, открывшемся вчера в Сумгайыте, сообщает во вторник Trend.

По ее словам, в производственном процессе идут последние наладочные работы. В ближайшие два дня будет названа стоимость масок, производимых в Азербайджане.

Отметим, что предприятие по производству медицинских масок, созданное ООО «Бакинская текстильная фабрика», обеспечено соответствующим местом на территории Сумгайытского химического промышленного парка, ему присвоен статус резидента промышленного парка. Этот статус позволяет предприятию пользоваться льготами, предоставленными промышленным паркам. Для производства медицинских масок в короткий срок из Турции доставлено и установлено современное оборудование. На предприятии создано более 30 новых рабочих мест. Производственный процесс – трехсменный. С использованием сырья, соответствующего международным стандартам İSO, на предприятии на первоначальном этапе ежедневно будет производиться 120 тысяч медицинских масок. После упаковки масок они будут дополнительно стерилизованы с помощью специального оборудования. В ближайшие дни будет запущена еще одна производственная линия, на втором этапе объем производства увеличится вдвое и ежедневное производство достигнет 200-250 тысяч медицинских масок. Продукция предприятия в первую очередь будет направлена на обеспечение потребностей внутреннего рынка.