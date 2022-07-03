Парламент Узбекистана одобрил указ президента Шавката Мирзиеева о режиме ЧП в автономной республике Каракалпакстан, передает РИА «Новости».

«Совместное решение обеих палат парламента подписали председатель Сената Танзила Нарбаева и спикер Законодательной палаты Нурдинжон Исмаилов», — говорится в сообщении на сайте закпалаты.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ввел режим чрезвычайного положения на территории Каракалпакии, где ранее прошли митинги и беспорядки. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов в своем Telegram-канале.

2 июля Мирзиеев прибыл в Нукус — столицу республики Каракалпакстан, входящей в состав Узбекистана. Там он предложил не вносить поправки в статьи Конституции страны о суверенитете автономии.

Накануне жители столицы республики Каракалпакстан вышли на митинг против предлагаемых поправок в Конституцию. Их возмутили поправки в статьи 70–75 главного закона страны, согласно которым их регион потеряет закрепленный ныне суверенитет и право на выход из Узбекистана.