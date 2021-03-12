Увеличится ли число рабочих мест в России, если ликвидировать Навального?

Более 33 процентов, т.е. больше одной трети от общего числа безработных в России приходится на долю молодежи в возрасте до 29 лет – да, это говорит не какой-то отвлеченный академический социолог и даже не известный Левада-Центр, а министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков.

И слово «ликвидировать» для заголовка мы взяли не из словарного запаса какого-то юриста – простого смертного, а из лексикона товарища Владимира Ленина, т.к. его любимым словечком было «ликвидировать» — он сперва ликвидировал класс богатых, а потом завещал поступить таким же образом с крестьянством, часть которого после получения земельных участков преуспеет в ведении хозяйства и чуть разбогатеет.

Отношение товарища президента Владимира Путина к товарищу Ленину весьма сложное – Владимир Владимирович не может простить Владимиру Ильичу свержения российской империи, хотя последний, в виде исключения, вовсе не ликвидировал российскую империю, а лишь изменил ее вывеску.

Но дело не в этом. Мы вовсе не намерены тут досконально сравнивать двух Владимиров. Но даже поверхностный анализ показывает, что их объединяет многое. Володя Ульянов считал, что, если ликвидировать богатых, как социальный класс, рабочие и крестьянство будут сытыми и довольными. Володя Путин также полагает, что развитию страны мешают такие люди, как Навальный, которого лишили свободы за то, что он не умер после отравления, наоборот, выздоровел и вернулся в страну, чтобы вести свою борьбу с новыми национал-большевиками.

По идее, после возвращения Алексея Навального в Россию должен был состояться другой публичный суд, чтобы выяснить, как и при каких обстоятельствах, и с какой целью, по чьему распоряжению был отравлен лидер оппозиции?

Нет уж, тут судили и посадили самого Алексея Навального, наверное, за то, что он не умер. Даже не стали обращать внимания на то, что почти все демократические государства осудили решение российского руководства и суда. Увы!

Путин и окружение вспомнили, что Россия является «суверенным» государством и имеет право распоряжаться своим гражданином по своему усмотрению, т.к. в Кремле решают, кто имеет право жить на свободе, а кто нет…

Мы давно следим за политической деятельностью Алексея Навального. Наше внимание сразу привлекло такое обстоятельство, что бедный Алеша больше времени проводит в изоляторах, нежели в собственном доме. После этого даже язык не поворачивается назвать Россию свободным и правовым государством. Не помню, кто конкретно, но один из известных философов писал, что на Востоке свободы никогда не было, свободными здесь были только правители.

Не думается, что, по крайней мере, теперь кто-то осмелится называть Россию европейской страной – нет, Москва всегда во всем оппонирует Европе. Да, Кремль создает карикатуры всех инициатив Европы и Европейского Союза. Копию они не могут сделать, а карикатура у них получается. Именно, так в свое время возникла идея о Евразийском или Таможенном Союзе.

Российские политологи и политические аналитики любят называть даже ОДКБ «российским НАТО». Во времена СССР была распространена поговорка «Курица не птица, Болгария не заграница».

Есть народы и государства, которые борются с проблемами, пытаются решить их. Эти государства рано или поздно выходят в первые ряды социально-экономического и политического развития.

Есть и другие, где борются с людьми, которые говорят о проблемах. Им кажется, что, если о проблемах не говорить, они сами по себе исчезнут. Первым в России о проблемах писал и говорил, пожалуй, Радищев. Но его довели до того, что этот человек был вынужден принять яд. Теперь о проблемах говорит Навальный, который сам не думает об отравлении, но власть имущие решили сделать это за него сами, а не добившись своего, решили, что лучше будет, если Навальный останется за решеткой.

Так они намерены проводить парламентские, а потом президентские «выборы», но ошибаются в одном: безработицу и бедность репрессиями не решить. Людей временно можно заставить говорить тихо, даже молчать, но из этого булки не испечешь, т.к. чем больше давить на людей, тем агрессивнее будет их ответная реакция…