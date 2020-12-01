Утверждено Положение о медали «За освобождение Шуши»

Президент Ильхам Алиев утвердил Положение о медали Азербайджанской Республики «За освобождение Шуши».

Как сообщает АПА, медалью Азербайджанской Республики «За освобождение Шуши» награждаются военнослужащие Вооруженных сил Азербайджанской Республики, принимавшие участие в боевых операциях за освобождение города Шуша Азербайджанской Республики.

Медалью Азербайджанской Республики «За освобождение Шуши» награждаются лица, указанные в статье 1 настоящего положения, в соответствии с пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики.

Медаль Азербайджанской Республики «За освобождение Шуши» носится на левой стороне груди, при наличии других орденов и медалей Азербайджанской Республики — после медали «За освобождение Губадлы».