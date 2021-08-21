Статические огневые испытания американо-украинской легкой ракеты Alpha записали на видео. Соответствующий ролик компания Firefly показала на YouTube.

Тесты состоялись 18 августа на стартовой площадке военно-воздушной базы Ванденберг в округе Санта-Барбара (Калифорния). В ходе испытаний двигатели первой ступени проработали 15 секунд. Испытания признаны успешными. Пуск носителя намечен на 2 сентября.

В августе украинский завод «Южмаш» (Днепр) отгрузил для американской компании Firefly полноразмерный габаритно-стыковочный макет первой ступени средней ракеты Beta.

В августе глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай анонсировал пуск украинской ракеты «Циклон-4М». Старт носителя должен произойти в 2022 году с космодрома в Канаде (lenta. ru)