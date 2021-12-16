В настоящее время в Лачинском коридоре нет пограничных контрольно-пропускных пунктов (КПП), их не должно быть и в Зангезурском коридоре.

Как сообщает АПА, об этом заявил заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев.

«Если Армения будет настаивать на создании пограничных КПП для контроля над передвижением граждан и грузов, то и мы будем настаивать на создании таких пунктов в Лачинском коридоре», — подчеркнул вице-премьер.

Ш.Мустафаев отметил, что Азербайджан занимает конструктивную позицию на переговорах с Арменией.